Минобрнауки работает над переводом диплома в электронный формат

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования работает над переводом дипломов об окончании вуза в электронный формат, заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина на коллегии ведомства во вторник.

"Немаловажной задачей стало формирование цифрового профиля студента с последующей выдачей электронного диплома", - заявила Дружинина.

Она отметила, что перед министерством сегодня стоит задача по внедрению цифровых технологий в структурные подразделения вузов, которые курируют трудоустройство студентов. Также важным направлением работы замминистра назвала поддержку студенческого предпринимательства.