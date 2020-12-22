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Минобрнауки работает над переводом диплома в электронный формат

Замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина отметила, что перед министерством стоит задача по внедрению цифровых технологий в структурные подразделения вузов, которые курируют трудоустройство студентов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования работает над переводом дипломов об окончании вуза в электронный формат, заявила замглавы Минобрнауки РФ Елена Дружинина на коллегии ведомства во вторник.

"Немаловажной задачей стало формирование цифрового профиля студента с последующей выдачей электронного диплома", - заявила Дружинина.

Она отметила, что перед министерством сегодня стоит задача по внедрению цифровых технологий в структурные подразделения вузов, которые курируют трудоустройство студентов. Также важным направлением работы замминистра назвала поддержку студенческого предпринимательства.

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