Дума приняла закон о запрете оборота и пропаганды закиси азота с 1 января 2021 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении законопроект, направленный на недопущение использования физическими лицами так называемого веселящего газа (закиси азота) для целей, не связанных с медицинским применением. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с членом комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальей Костенко в 2018 году, однако в ноябре авторы инициативы подготовили новую редакцию. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

Законопроект уточняет, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещает его использование и потребление гражданами не по назначению "в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью". Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе и закись азота, будет определять правительство.

Новые нормы о недопущении потребления гражданами закиси азота защитят жизнь и здоровье граждан, в первую очередь молодежи, отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. По данным специалистов, "веселящий газ" оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики, подчеркивал он. По словам Володина, необходимо пресечь ситуацию со свободным доступом граждан к закиси азота.

Предполагалось, что новые нормы вступят в силу с февраля следующего года, однако, как сообщила ТАСС один из авторов законопроекта, депутат Наталья Костенко ("Единая Россия"), в ходе обсуждения законопроекта было решено ускорить срок его вступления в силу, так как "проблема носит огромный масштаб". По ее словам, "есть огромное количество сайтов, которые продают закись азота и рекламируют ее как средство развлечения".

"Продавцы часто злоупотребляют тем, что прямого запрета в законе нет, пишут на этом основании, что употребление, продажа и покупка законны. Но на самом деле они умалчивают ключевой момент - закись азота в принципе не предназначена для употребления внутрь человека. Только в медицинских целях, когда он употребляется в качестве наркоза ", - отметила Костенко.