Реконструкция "Фонтана со скульптурой" завершилась в Пушкинском районе Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" завершило реконструкцию "Фонтана со скульптурой" XIX века в Пушкинском районе города, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершило работы по реконструкции фонтана на углу Академического проспекта и Дворцовой улицы в городе Пушкин, - говорится в сообщении. - Радовать петербуржцев фонтан начнет уже в следующем фонтанном сезоне, весной 2021 года".

Уточняется, что фонтан длительное время не эксплуатировался, его передали предприятию в 2014 году в аварийном состоянии. В ходе реконструкции объекта выполнили монтаж насосного оборудования и водомерного узла, проложили водопроводные, канализационные и электрические сети. Также специалисты отреставрировали чашу, которая была отлита во второй половине XIX века на французском заводе по модели скульптора Луи Соважо.

Действующий фонтан, установленный в центре парка на углу Академического проспекта и Дворцовой улицы в Пушкине, был перевезен в 1954 году из Соляного городка (старинное название квартала в центре Петербурга).

Фонтан в Пушкине стал последним объектом, восстановленным по общегородской программе возрождения фонтанов в этом году. В течение 2020 года также была произведена реконструкция фонтанов "Слава" в Московском парке Победы, объекта на Лермонтовском проспекте и фонтанного комплекса на площади Победы. В следующем году планируется выполнить ремонт и реконструкцию семи фонтанов.