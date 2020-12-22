На Кубани за год выявили более 100 нарушений по "ковидным" выплатам медикам

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края выявила в 2020 году более 100 фактов нарушений прав медиков, работающих с пациентами с коронавирусом на получение стимулирующих выплат, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

В мае на Кубани возбудили первое в России уголовное дело о халатности из-за невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам больницы скорой медицинской помощи в Армавире, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом. Позже следственные органы региона организовали проведение доследственных проверок еще в семи муниципалитетах, где медики местных районных больниц также заявляли о нарушении их прав.

"Свыше 100 нарушений трудовых прав медицинских работников было выявлено, внесено 24 представления. Меры способствовали перечислению им стимулирующих выплат на сумму 15 млн рублей", - сказал Табельский.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что начисление выплат медикам находится на особом контроле в крае.