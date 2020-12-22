В Минобрнауки РФ не зафиксировали системных проблем с трудоустройством выпускников вузов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Системных проблем в России с трудоустройством выпускников вузов не зафиксировано, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на коллегии министерства во вторник.

"Забегая вперед, могу сказать, что на конец года системной проблемы с трудоустройством выпускников 2020 года не зафиксировано", - сказал Фальков.

Он уточнил, что такие выводы сделаны на основе оценки Минтруда, который собрал информацию по каждому российскому субъекту. В то же время Фальков отметил, что "есть, конечно, сложности по отдельным субъектам".

По словам замглавы Минобрнауки РФ Елены Дружининой, 15 тыс. студентов из 149 подведомственных министерству вузов трудоустроены в рамках программы по содействию занятости и трудоустройству учащихся и выпускников, 51 тыс. обучающихся были устроены в студотряды этим летом.

Она добавила, что с сентября 2020 года стартовала программа по содействию занятию выпускниками научно-исследовательских позиций в вузах и научных организациях. В рамках пилотного проекта Минобрнауки, в котором участвуют подведомственные министерству организации, за исключением организаций Москвы и Санкт-Петербурга, размещено более 2 тыс. вакансий.

Также с сентября Минобрнауки РФ совместно с фондом "Талант и успех" запустило программу по содействию занятости студентов в качестве наставников для школьников, участие в нем принимают 36 вузов. Благодаря программе трудоустроено 490 обучающихся.