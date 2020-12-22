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Новые правила противопожарного режима не запрещают шашлыки на придомовых участках

За муниципалитетами, органами региональной власти остается право устанавливать более жесткие требования на случай установления сухой, жаркой или чрезмерно ветреной погоды, отметили в МЧС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новые правила противопожарного режима, вступающие в силу с 1 января 2021 года, не запрещают разводить костер и жарить шашлыки на открытом огне на придомовой территории. Об этом во вторник сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"По разведению костров на придомовых территориях и фейерверкам правила противопожарного режима не устанавливают никаких прямых запретов, а наоборот, регулируют и устанавливают те требования и нормативы, при которых это осуществить можно. Любой домовладелец на своих шести сотках вправе развести огонь и пожарить шашлык, приготовить барбекю и иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности", - сказал он на пресс-конференции.

Еникеев подчеркнул, что при этом за муниципалитетами, органами региональной власти остается право устанавливать более жесткие требования на случай установления сухой, жаркой или чрезмерно ветреной погоды.

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