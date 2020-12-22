С 1 января шлагбаумы, препятствующие проезду пожарных, подлежат демонтажу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Шлагбаумы, которые препятствуют проезду пожарной техники, необходимо демонтировать с 1 января 2021 года в соответствии со вступающими в силу новыми правилами противопожарного режима. Об этом во вторник сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Если у двора нет управляющей компании и этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарное подразделение и сопроводить их к месту ЧС, естественно, этот шлагбаум мы будем требовать демонтировать, поскольку он будет препятствовать проезду, - сказал он на пресс-конференции в агентстве РИА Новости. - Если у этого шлагбаума есть хозяин, есть ответственное лицо, которое в круглосуточном режиме его откроет, естественно, это не будет противоправным".