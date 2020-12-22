Какие гаджеты до 15 тысяч рублей подарить на Новый год? Советуют техноблогеры

В нашей подборке беспроводные наушники, фитнес-браслеты и мелкие кухонные девайсы. Вещи универсальные, полезные и довольно популярные, очень вероятно, вы думали о чем-то таком в качестве подарка. Специально для ТАСС обозреватели Данил Гаращенко из Rozetked, Илья Корнейчук из Pro Hi-Tech, Марина Маремова из My Gadget и Даниил Головин из Tostr, которые в течение года тестировали новинки в этих категориях, советуют конкретные модели

Беспроводные наушники Наушники без проводов с Bluetooth появились давно, но массово их стали покупать пару-тройку лет назад (причины: Apple запустила тренд, выпустив AirPods, технология Bluetooth стала лучше). Те, кто еще пользуется проводными наушниками, все чаще посматривают на беспроводные. А те, у кого они уже есть, знают, как легко они могут потеряться. В общем, отличная идея для подарка. На какие характеристики обращать внимание при выборе? Версия Bluetooth (например, 4.0, 4.2 и 5.0) — в первую очередь. Выбирайте Bluetooth 5.0, с ней технология работает быстрее, в результате качество звука лучше, батарея садится не так быстро. Но важно учитывать, что самую новую версию должен поддерживать не только аксессуар, но и подключенное к нему устройство (смартфон, ноутбук). Смотрите на время автономной работы: хороший показатель — 5–6 часов. Чтобы не только слушать музыку, но и звонить, в наушниках должен быть микрофон. Активное шумоподавление позволит слушать музыку в метро. Но есть мнения, что значимость этой функции переоценена. Дело в том, что эффект шумоподавления создается так: динамик наушников производит звук, который уничтожает посторонний внешний шум. Это вносит помехи в звучание музыки. Аудиофилам, которым важен хороший звук, это не понравится. Заметны неприятные эффекты от активного шумоподавления чаще в бюджетных моделях, в наушниках подороже бывает несколько режимов и в целом звук чище. Важно то, как внешне устроены наушники. Они делятся на два типа: внутриканальные (с резинками, вакуумные, они вставляются в ушной канал, как беруши) и вкладыши (как AirPods, они не вставляются глубоко в ухо, а размещаются стандартно). Преимущества первых: хорошая шумоизоляция, крепко держатся в ушах. Но в них не советуют слушать музыку долго, некоторые пользователи не любят вакуумные наушники, жалуются на давление в ушах. У наушников-вкладышей естественнее звук, они не давят на уши, но слабее держатся, у них хуже шумоизоляция.

Описание AirPods 2 © Moma okgo/Shutterstock/FOTODOM

Модели беспроводных наушников нам советуют два обозревателя. Данил Гаращенко, главный редактор Rozetked: AirPods 2. Если у вас iPhone или MacBook, то стоит брать продукт Apple (сейчас на "Маркете" средняя цена этих наушников — 12,9 тыс.). Минус в том, что у них нет подавления шума. В другой модели — AirPods Pro — есть три режима шумоподавления, но они дороже установленного бюджета (мы в ТАСС установили бюджет — до 15 тыс. рублей).

Если у вас iPhone или MacBook, то стоит брать продукт Apple (сейчас на "Маркете" средняя цена этих наушников — 12,9 тыс.). Минус в том, что у них нет подавления шума. В другой модели — AirPods Pro — есть три режима шумоподавления, но они дороже установленного бюджета (мы в ТАСС установили бюджет — до 15 тыс. рублей). Sony WF-1000XM3. Прошлогодняя модель, которая актуальна до сих пор. Лучший звук среди беспроводных TWS-наушников, есть пассивное и активное шумоподавление. Из минусов — нет беспроводной зарядки в кейсе, да и сам кейс великоват. Средняя цена на "Маркете" — 14,9 тыс. рублей.

Прошлогодняя модель, которая актуальна до сих пор. Лучший звук среди беспроводных TWS-наушников, есть пассивное и активное шумоподавление. Из минусов — нет беспроводной зарядки в кейсе, да и сам кейс великоват. Средняя цена на "Маркете" — 14,9 тыс. рублей. JBL Live 300 TWS. Самая бюджетная модель в нашем списке. 7290 рублей — средняя цена на "Маркете". JBL славятся достойным звуком за свою цену. Здесь защита IPX5 (от водяных брызг и пыли — прим. ТАСС), шумоподавление и быстрая зарядка. Во всех моделях — Bluetooth 5.0. Активное шумоподавление — в двух последних. Илья Корнейчук, сооснователь Pro Hi-Tech, выбрал три модели под разные цели: Redmi Airdots 2 (для аудиокниг и сериалов). "Отнюдь не лидер по качеству звучания, к тому же у этих наушников приличный процент брака, покупать их следует в проверенном магазине, чтобы не было проблем с заменой по гарантии. Зато стоят они немногим более тысячи рублей (или около того) и, с одной стороны, очень компактные, а с другой — имеют такую форму, чтобы не выпадать из ушей. Носить под шапкой — удобно! В них можно с комфортом проводить продолжительное время, прослушивая аудиокниги, новые эпизоды любимого сериала или ролики с YouTube. Музыку тоже можно послушать, но, еще раз, если вы меломан и привыкли к хорошему дорогому звуку — эти наушники не для вас". В декабре средняя цена на модель — 1,5 тыс. рублей.

(для аудиокниг и сериалов). "Отнюдь не лидер по качеству звучания, к тому же у этих наушников приличный процент брака, покупать их следует в проверенном магазине, чтобы не было проблем с заменой по гарантии. Зато стоят они немногим более тысячи рублей (или около того) и, с одной стороны, очень компактные, а с другой — имеют такую форму, чтобы не выпадать из ушей. Носить под шапкой — удобно! В них можно с комфортом проводить продолжительное время, прослушивая аудиокниги, новые эпизоды любимого сериала или ролики с YouTube. Музыку тоже можно послушать, но, еще раз, если вы меломан и привыкли к хорошему дорогому звуку — эти наушники не для вас". В декабре средняя цена на модель — 1,5 тыс. рублей. Samsung Galaxy Buds+ ("универсалы"). "Я бы их назвал "Аirdots 2 на максималках", эти наушники лучше абсолютно во всем. Они надежные. У них мало брака. У них более качественный кейс для зарядки и переноски. У них гораздо лучше качество звука — сцена все еще не дотягивает по ширине до дорогих проводных наушников, но в целом это довольно честный "правильный" звук — производитель выжал из конструкции все, что мог. При этом они примерно такие же компактные и удобные, как Аirdots 2. Хотя опять же здесь надо учитывать индивидуальные особенности человеческого уха, вакуумные наушники многим просто не подходят". На "Маркете" стоят в среднем 10,1 тыс. рублей.

("универсалы"). "Я бы их назвал "Аirdots 2 на максималках", эти наушники лучше абсолютно во всем. Они надежные. У них мало брака. У них более качественный кейс для зарядки и переноски. У них гораздо лучше качество звука — сцена все еще не дотягивает по ширине до дорогих проводных наушников, но в целом это довольно честный "правильный" звук — производитель выжал из конструкции все, что мог. При этом они примерно такие же компактные и удобные, как Аirdots 2. Хотя опять же здесь надо учитывать индивидуальные особенности человеческого уха, вакуумные наушники многим просто не подходят". На "Маркете" стоят в среднем 10,1 тыс. рублей. Panasonic RZ-S500W (для меломанов). "На них стоит обратить внимание тем, кому хочется получить полностью беспроводные наушники с максимально качественным звуком. Они крупнее, чем Samsung Galaxy Buds+ и Redmi Airdots 2. Они выступают над ухом, и носить их под шапкой не так удобно. У них нет плавника или иного элемента для дополнительной фиксации в ухе — фактически они держатся на одних амбушюрах (это та часть, которая вставляется в ухо — прим. ТАСС). Но лично мне они понравились именно с точки зрения того, насколько приятно в них слушать музыку. Впрочем, проводные наушники все еще выигрывают". Средняя цена на "Яндекс.Маркете" — 9,4 тыс. рублей.

' ' Youtube/PRO Hi-Tech'

Фитнес-браслеты Фитнес-браслеты в топ-10 новогодних подарков, по данным Wildberries. Разобраться в них труднее, чем в наушниках, хотя бы потому, что их очень много. Кажется, трекеры выпускают даже самые ленивые производители, а число их функций исчисляется десятками. Определимся, что должно быть в хорошем браслете.

Когда-то трекеры мало что умели — подсчитывать шаги, калории и пройденное расстояние. Сегодня даже среднеценовые модели обещают отслеживать разные спортивные режимы — от бега до плавания, продолжительность и качество сна, измерять пульс, снимать ЭКГ, измерять температуру, уровень кислорода в крови, отправлять тревожный сигнал, к примеру, сообщать доверенным лицам о падении пользователя (актуально для пожилых людей), а еще браслетом можно расплачиваться на кассе и переключать с его помощью музыку на смартфоне. Особенно привлекательно выглядят функции отслеживания состояния здоровья и качества сна. Стоит гнаться за медицинскими функциями? Эти гаджеты могут дать подсказку, но работают они с довольно большой погрешностью. Исследования показывают, что у малой части людей (по разным данным — 10% и 34%), обратившихся в клиники после того, как трекеры зафиксировали у них нарушения в работе сердца, действительно были проблемы со здоровьем. Хотя большинство пользователей могли не беспокоиться, те, кому гаджеты помогли обнаружить у себя заболевание, наверняка считают их самой полезной вещью. Кроме числа функций браслеты различаются временем автономной работы — одни устройства нужно заряжать раз в три недели, другие — раз в два-три дня. Яркий цветной дисплей, GPS быстрее сажают батарею. Но чем больше дисплей, тем, конечно, удобнее, можно просматривать уведомления. Есть модели, у которых вместо дисплея LED-индикатор, — они бюджетные и часто долговечные. Важный параметр — водонепроницаемость: удобно, когда браслет можно не снимать в бассейне. Неплохо, если есть модуль NFC и можно расплачиваться им на кассе.

Описание Xiaomi mi band 5 © Framesira/Shutterstock/FOTODOM

Марина Маремова, эксперт My Gadget, советует три бюджетные модели: Xiaomi mi band 5. "Компактный фитнес-браслет с ярким экраном, информация на котором легко читается на солнце. Его удобно носить, дисплей устойчив к ударам и царапинам, в браслете можно купаться и нырять до 5 метров. Подходит для тех, кто не занимается активно спортом, но мониторит свою физическую активность: количество пройденных шагов, сожженных калорий, частоту пульса. Браслет можно использовать как будильник, датчик стресса или проверять через него продолжительность и качество своего сна. Удобная беспроводная зарядка". Время автономной работы — 3–4 недели. Есть версии с модулем NFC и без него. Средняя цена модели с NFC на "Маркете" — 3,4 тыс. рублей.

"Компактный фитнес-браслет с ярким экраном, информация на котором легко читается на солнце. Его удобно носить, дисплей устойчив к ударам и царапинам, в браслете можно купаться и нырять до 5 метров. Подходит для тех, кто не занимается активно спортом, но мониторит свою физическую активность: количество пройденных шагов, сожженных калорий, частоту пульса. Браслет можно использовать как будильник, датчик стресса или проверять через него продолжительность и качество своего сна. Удобная беспроводная зарядка". Время автономной работы — 3–4 недели. Есть версии с модулем NFC и без него. Средняя цена модели с NFC на "Маркете" — 3,4 тыс. рублей. Honor Band 5. "Бюджетная модель с лаконичным дизайном, подходит для контроля здоровья и активности. Помимо стандартных датчиков шагов, пульса и сна есть еще и пульсоксиметр — возможность измерения уровня кислорода в крови. Есть разные режимы тренировок, например, браслет различает бег на улице и на беговой дорожке, ходьбу на улице и в помещении. Заряда хватает на 6–7 дней при интенсивном использовании". Средняя цена на "Маркете" — 2,3 тыс. рублей.

"Бюджетная модель с лаконичным дизайном, подходит для контроля здоровья и активности. Помимо стандартных датчиков шагов, пульса и сна есть еще и пульсоксиметр — возможность измерения уровня кислорода в крови. Есть разные режимы тренировок, например, браслет различает бег на улице и на беговой дорожке, ходьбу на улице и в помещении. Заряда хватает на 6–7 дней при интенсивном использовании". Средняя цена на "Маркете" — 2,3 тыс. рублей. Huawei Band 4 Pro. "Это модель с расширенными возможностями: есть встроенный GPS, который позволяет строить маршруты без смартфона. Браслет измеряет количество шагов, калорий, частоту пульса и уровень кислорода в крови, у всех датчиков повышенная точность. Также есть подробный мониторинг сна: модель распознает быстрый, легкий и глубокий сон, количество пробуждений, качество дыхания, оценивает качество сна и предлагает рекомендации по его улучшению. Есть 11 спортивных режимов, по которым ведется подробный сбор данных". С включенным GPS устройство не проработает дня без подзарядки, если не использовать функцию — 4–5 дней. На "Маркете" стоит в среднем 3,7 тыс. рублей. Подарки для дома. Кофеварки... В этом году мы много времени проводим дома, хочется обустроить все вокруг, чтобы было комфортно. В декабре спрос на кофемашины вырос на 62%. Небольшая кофеварка — отличный подарок, скажем, тем, кого перевели на удаленку и отлучили от офисной кофемашины. Даниил Головин, автор YouTube-канала о домашней технике Tostr, советует три модели: Рожковая кофеварка De'Longhi ECP 33.21 . "Здесь есть все базовые возможности, необходимые любителю кофе, и нет ничего лишнего. За счет этого она компактная — не займет много места на кухне. Да и в смысле дизайна удачная — выглядит симпатично. Доступно классическое приготовление эспрессо (одна или сразу две чашки) из молотого кофе или кофе в чалдах. Максимальное давление помпы — 15 бар, что обеспечит в чашке насыщенный напиток с устойчивой кремовой пенкой. Для капучино и латте макиато модель тоже подойдет — есть простой в использовании ручной капучинатор (вспениватель молока). Необычный двойной поддон позволяет использовать большие чашки, высотой до 12 см, а сверху есть площадка для подогрева чашек — вы ведь знаете, что эспрессо вкуснее именно в слегка нагретой чашке?" В сетевых магазинах техники стоит около 12 тыс. рублей.

. "Здесь есть все базовые возможности, необходимые любителю кофе, и нет ничего лишнего. За счет этого она компактная — не займет много места на кухне. Да и в смысле дизайна удачная — выглядит симпатично. Доступно классическое приготовление эспрессо (одна или сразу две чашки) из молотого кофе или кофе в чалдах. Максимальное давление помпы — 15 бар, что обеспечит в чашке насыщенный напиток с устойчивой кремовой пенкой. Для капучино и латте макиато модель тоже подойдет — есть простой в использовании ручной капучинатор (вспениватель молока). Необычный двойной поддон позволяет использовать большие чашки, высотой до 12 см, а сверху есть площадка для подогрева чашек — вы ведь знаете, что эспрессо вкуснее именно в слегка нагретой чашке?" В сетевых магазинах техники стоит около 12 тыс. рублей. Капельная кофеварка Tefal Smart&Light CM600810 . Кофеварка подойдет для любителей кофе в большой кружке: объема кофейника — 1,25 л — хватит на несколько таких. Даже если во время приготовления убрать кофейник из-под диспенсера подачи напитка (например, чтобы налить в кружку уже готовый кофе), процесс продолжится, но противокапельная система не позволит кофе вылиться из кофеварки — он дождется возвращения кофейника на место. Круто и удобно, что можно настроить таймер, чтобы напиток был готов к определенному времени, — незаменимая функция для тех, кто не мыслит утро без чашки кофе. Цена на сайте производителя — 4,9 тыс. рублей.

. Кофеварка подойдет для любителей кофе в большой кружке: объема кофейника — 1,25 л — хватит на несколько таких. Даже если во время приготовления убрать кофейник из-под диспенсера подачи напитка (например, чтобы налить в кружку уже готовый кофе), процесс продолжится, но противокапельная система не позволит кофе вылиться из кофеварки — он дождется возвращения кофейника на место. Круто и удобно, что можно настроить таймер, чтобы напиток был готов к определенному времени, — незаменимая функция для тех, кто не мыслит утро без чашки кофе. Цена на сайте производителя — 4,9 тыс. рублей. Капсульная кофеварка Krups Dolce Gusto Genio S Plus (P340810). "Ее главная "фишка" — дизайн и компактность: выглядит круто, но места занимает мало. Впрочем, и непосредственно любителям кофе она может кое-что предложить. Приготовление максимально упрощено — используете капсулу с тем или иным молотым кофе (ассортимент капсул широкий: от эспрессо и ристретто до капучино и горячего шоколада — более 20 видов напитков). Чашечку эспрессо можно получить менее чем за полминуты. Приготовление кофе автоматизированно, но никто не запрещает играть с настройками — выбирать объем, температуру напитка, корректировать насыщенность вкуса. Кофеварка стоит внимания тех, кто вечно спешит и хочет получать качественный кофе нажатием одной кнопки. Но нужно помнить, что капсульные кофеварки — это всегда немного рабство, зависимость от производителей кофейных капсул: они, а не вы решаете, какие виды кофе и других напитков будут доступны для приготовления с помощью вашей кофеварки". Средняя цена на "Маркете" — 9,9 тыс. рублей. …и блендеры

На эту тему Как подготовить кухню к Новому году? Повара и фуд-блогеры советуют полезные девайсы

Многие из нас стали чаще готовить в этом году, но еще не обзавелись хорошими кухонными гаджетами. Недавно мы выпустили текст, где шеф-повара советовали, чем обставить кухню, они называли блендер главным устройством. Если вы любите готовить, лучше, чтобы было два блендера: стационарный (с большой чашей для серьезной работы) и погружной — устройство с мотором, которое нужно держать в руке, он нужен, например, чтобы превратить обычный суп в крем-суп прямо в кастрюле и делать картофельное пюре более нежным без перекладываний и переливаний в другие емкости. Мария Курсакова, сертифицированный повар, кондитер растительной кухни и гастрономический журналист, советует выбирать стационарный блендер с такими характеристиками: "мощность от 1200 Вт, пластиковая чаша без токсичного бисфенола А (BPA free), объем не менее 1,7 л и наличие импульсного режима (для льда, орехов и других твердых продуктов). Удобное дополнение к нему — толкатель, которым можно проталкивать вниз застрявшие продукты". "В этой ценовой категории стационарный блендер Rawmid Dream Classic BDC-03 (стоит 11,5 тыс. рублей на "Яндекс.Маркете"), по моему мнению, лучший вариант, — говорит Мария Курсакова. — У моих коллег в цехах и учеников дома стоят блендеры этого бренда, но другие модели, чуть подороже". Среди погружных блендеров она советует Braun Multiquick 9 MQ9147X (11 тыс. рублей на "Маркете"), у него мощность как у стационарного — 1200 Вт, к нему идут емкость, измельчитель и насадки. Программа-минимум для любителей — обзавестись погружным блендером, к которому идут разные насадки. Даниил Головин недавно обозревал на своем канале погружные блендеры и выбрал для нас три среднеценовые модели: Погружной блендер Bosch MS6CB61V5. Главная его особенность — не совсем "блендерная", с ним поставляются вакуумный контейнер (1 литр) и вакуумные пакеты для хранения продуктов. Нужно только присоединить к блендеру специальный насос (его тоже найдете в коробке) и откачать воздух. Продукты будут храниться дольше, и есть мнение, что так в них сохраняется больше витаминов. Кроме погружной металлической насадки, с блендером поставляется еще контейнер-измельчитель, венчик для взбивания и мерный стакан. Хорошая мощность — до 1000 Вт — и целых 12 скоростей работы помогут справиться с обработкой самых разных продуктов. На сайте производителя стоит 6,9 тыс. рублей.

Главная его особенность — не совсем "блендерная", с ним поставляются вакуумный контейнер (1 литр) и вакуумные пакеты для хранения продуктов. Нужно только присоединить к блендеру специальный насос (его тоже найдете в коробке) и откачать воздух. Продукты будут храниться дольше, и есть мнение, что так в них сохраняется больше витаминов. Кроме погружной металлической насадки, с блендером поставляется еще контейнер-измельчитель, венчик для взбивания и мерный стакан. Хорошая мощность — до 1000 Вт — и целых 12 скоростей работы помогут справиться с обработкой самых разных продуктов. На сайте производителя стоит 6,9 тыс. рублей. Погружной блендер Philips HR2657/90 Viva Collection . На него стоит обратить внимание любителям кулинарных экспериментов. Благодаря специальным насадкам-спиралайзерам с его помощью можно создавать красивую нарезку самых разных продуктов, причем спирали могут быть трех видов. Это реально круто работает и позволит создавать не только вкусные, но и необычно выглядящие блюда, которые обязательно оценят ваши подписчики в Instagram. В комплекте металлическая погружная насадка с улучшенными характеристиками ножей, нож-крыльчатка для быстрого измельчения продуктов, венчик для взбивания и удобный стакан с крышкой, в котором можно взять с собой свежеприготовленный смузи. Мощность — 800 Вт. Производитель продает по цене 6,5 тыс. рублей.

. На него стоит обратить внимание любителям кулинарных экспериментов. Благодаря специальным насадкам-спиралайзерам с его помощью можно создавать красивую нарезку самых разных продуктов, причем спирали могут быть трех видов. Это реально круто работает и позволит создавать не только вкусные, но и необычно выглядящие блюда, которые обязательно оценят ваши подписчики в Instagram. В комплекте металлическая погружная насадка с улучшенными характеристиками ножей, нож-крыльчатка для быстрого измельчения продуктов, венчик для взбивания и удобный стакан с крышкой, в котором можно взять с собой свежеприготовленный смузи. Мощность — 800 Вт. Производитель продает по цене 6,5 тыс. рублей. Погружной блендер Braun MQ 9027X. Все блендеры в этой подборке — со своей "фишкой". Этот — не исключение. Ножи основной погружной насадки здесь могут двигаться вверх и вниз во время работы. Это сильно ускоряет процесс, зараз получается измельчать и перемешивать больше ингредиентов. Еще подвижные ножи позволяют легче справляться с трудными продуктами. Этому же служит и высокая максимальная мощность мотора — 1000 Вт. К особенностям модели можно отнести и насадку для приготовления картофельного пюре. В комплекте есть венчик, измельчитель и мерный стакан. На сайте производителя стоит 11,4 тыс. рублей.

' 'Youtube/Tostr'