В Нововоронеже предложили создать парк самобытного искусства вокруг скульптуры Аленки

ВОРОНЕЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Воронежские художники и галеристы предложили создать парк народного самодеятельного искусства вокруг скульптуры Аленки, которая после установки в Нововоронеже вызвала большой общественный резонанс и была временно демонтирована. Об этом сообщил во вторник ТАСС воронежский скульптор и художник, директор воронежских галерей "В Дивном переулке" и "Чудо-сарайчик" Сергей Горшков.

"Я бы даже поощрил автора скульптуры Аленки, вокруг нее можно развить туристическую индустрию - сделать парк народной самодеятельной скульптуры. Это благодатная тема: сделать народный парк руками людей, живущих в этой местности. Это не стандартно, это самобытно, это уникально. Сделать там и скульптуру разбойника Кудеяра, и баб с вилами, и другие", - сказал Горшков.

Он добавил, что, по его мнению, городская скульптура Аленки в Нововоронеже является образцом народного самодеятельного искусства. "Образ получился, напоминающий сохранившиеся в Пермском художественном музее коллекции стариной деревянной русской скульптуры. Я думал, что народное самодеятельное искусство в Воронежской области исчезло, а нет, вот его образец появился, поэтому я вначале обрадовался, а потом расстроился, когда его демонтировали. С другой стороны, руководство города обещало доработать скульптуру по пожеланиям горожан, власти прислушаются к просьбам людей", - сказал Горшков.

По мнению владельца воронежской галереи современного искусства "Хлам" Алексея Горбунова, идея установки памятника Аленке была удачной. "Искусство можно не любить, но оно может быть полезно для города. Установка таких необычных скульптур, как Аленка, выводит человека из депрессии, встряхивает его. Надо уже перестать к себе серьезно относиться, надо уже иметь самоиронию", - сказал Горбунов.

Лауреат премии в области современного искусства "Инновация-2020" в номинации "Художник года", воронежец Иван Горшков добавил, что к скульптуре Аленки в Нововоронеже есть замечания. "Я, может быть, сам бы хотел сделать такую скульптуру на биеннале, на выставку современного искусства, но как городская скульптура - это куча странных сооружений с точки зрения эстетики градостроительства", - сказал Горшков.

В Нововоронеже 18 декабря установили городскую скульптуру Аленки, приурочив ее к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого позже основали город. Село назвали в честь Аленки, которая выбрала для населенного пункта участок на берегу ручья, но вскоре была убита разбойником Кудеяром. Обсуждение образа Аленки в скульптуре, особенно ее лица, вызвало большой общественный резонанс, власти города 21 декабря демонтировали скульптуру, пообещав обсудить ее дальнейшую судьбу 11 января.