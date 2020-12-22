На стадионе "Фишт" в Сочи установили уникальную елку, украшенную турнирными мячами

СОЧИ, 22 декабря. /ТАСС/. Уникальная новогодняя елка, украшенная футбольными мячами, которые использовались на различных международных турнирах, установлена на стадионе "Фишт" в Сочи. Аналогов данного арт-объекта нет ни на одном стадионе мира, сообщили ТАСС в пресс-службе стадиона во вторник.

"Декабрь - время сюрпризов и ярких идей, вот и сотрудники стадиона "Фишт" проявили исключительную фантазию и оригинально поздравили сочинцев/россиян с наступающим Новым годом. В самом центре футбольного поля была установлена единственная в своем роде елка. Уникальность "новогодней красавицы" заключается в авторской концепции и раритетных украшениях: новогодний атрибут покрыт 258 футбольными мячами разных моделей, использовавшихся на различных международных турнирах. Аналогов "елке Фишта" нет ни на одном другом стадионе мира", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что конструкцию и дизайн необычного арт-объекта разработали сами работники стадиона. Праздничный атрибут состоит из металлического каркаса, искусственного газона, сетки от ворот и футбольных мячей. Елка будет на стадионе в течение января.

Кроме этого, на главной площади Сочи установили елку высотой 23,5 м, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города. "Главная елка Сочи - одна из самых высоких в регионе, высотой 23,5 м (для сравнения, высота главной новогодней ели России - около 25 м), и выполнена по специальному заказу. Помимо привычных игрушек, елку украшают уникальные элементы декора, отражающие природу Черноморского побережья, например, стилизованные магнолии", - сообщили в пресс-службе администрации.

Уточняется, что в этом году на курорте был утвержден проект праздничного оформления в концепции "Сочи сияет". В качестве основного цвета выбран золотой. Мерцающие арки, консоли, гирлянды и фотозоны уже можно увидеть во всех районах города. Они расположены в парках, скверах, на основных площадях и гостевых маршрутах курорта. Всего на курорте установлено более 500 световых элементов.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а общий турпоток Краснодарского края - около 17,3 млн. Ожидается, что в период новогодних праздников курорт примет около 350 тыс. гостей.