Путин подписал закон о порядке назначения временной УК многоквартирного дома

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому договор с собственниками помещений многоквартирных домов будет считаться заключенным сразу с момента назначения временной управляющей компании (УК). Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Ранее органы местного самоуправления могли назначить в жилом доме временную УК на срок до одного года, если собственники квартир не могли сами определиться с ее выбором или конкурс был признан несостоявшимся. При этом владельцы помещений по разным причинам моли не заключить договор с назначенной компанией.

Теперь же Жилищным кодексом будет предусмотрено, что договор считается заключенным со дня определения органом местного самоуправления временной УК. При этом все собственники квартир должны быть в течение пяти рабочих дней проинформированы о выборе компании и условиях договора управления этим домом.