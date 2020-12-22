BioNTech заявила, что может сделать за 6 недель вакцину против новой мутации коронавируса

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германская компания BioNTech с технической точки зрения за шесть недель может изготовить вакцину против нового штамма коронавируса, если разработанный ею вместе с Pfizer препарат не будет действовать против мутации. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

"С технической точки зрения, мы могли бы изготовить новую вакцину в течение шести недель", - сказал он, отметив, что, однако, ей придется снова получать разрешения на использование, что затянет процесс. Шахин указал на то, что технология, на основе которой разработан нынешний препарат, "позволяет очень быстро его преобразовать" в новую вакцину.

Препарат BioNTech-Pfizer относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе, и, по словам директора по медицинским исследованиям в BioNTech Озлем Тюречи, формирует защиту от коронавируса уже через 12 дней после первой из двух инъекций.

"Положительным является то, что уже через 12 дней после первой инъекции формируется защитный эффект", - сказала она. Тюречи сообщила, что в испытаниях вакцины принимали участие в общей сложности 44 тыс. человек в возрасте 18-80 лет. "Среди них были также лица с хроническими заболеваниями. Результаты оценивал независимый орган", - сообщила Тюречи.

В свою очередь, Угур Шахин отметил, что пока еще неизвестно, "как долго иммунная система будет держать в памяти реакцию", вызываемую вакциной. Кроме того, пока специалисты не знают, будет ли препарат так же эффективно защищать от новой вариации коронавируса. "Но, если рассматривать вопрос с научной точки зрения, высока вероятность того, что наша вакцина будет защищать и от этой новой мутации", - считает Шахин.

В понедельник Еврокомиссия разрешила использование на рынке Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной BioNTech совместно с Pfizer.