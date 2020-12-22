Беглов поручил создать оперштаб по координации работы служб в городе на период праздников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил создать оперативный штаб по координации деятельности городских и федеральных служб на период с 28 декабря по 15 января для обеспечения бесперебойной работы различных структур, задействованных в оказании помощи горожанам в новогодние праздники. Об этом он объявил на заседании городского правительства во вторник.

"У нас впереди новогодние праздники, и нам нужно сделать все, чтобы позаботиться о горожанах. Поэтому я даю поручение создать при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции оперативный штаб по координации деятельности городских и федеральных служб в период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года", - сказал Беглов.

По его словам, целью оперативного штаба является "обеспечение бесперебойной деятельности кол-центров, лабораторий, медицинских учреждений, как городских, так и федеральных, обеспечивающих подразделения для оказания медицинских услуг и помощи жителям города, оказавшимся в непредвиденной ситуации".

Предложения о составе оперативного штаба, регламенте взаимодействия и графике его работы сформируют к 24 декабря. Ответственным за исполнение поручения назначили вице-губернатор Евгений Елин.