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Мишустин поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником

Россия занимает лидирующие позиции по экспорту электроэнергии в мире, отметил премьер-министр РФ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов отечественного энергетического комплекса с профессиональным праздником.

"Сегодня электроэнергетика - одна из ключевых отраслей национальной экономики. А Россия занимает лидирующие позиции по объему генерации и экспорту электроэнергии в мире. Во многом это заслуга работников и ветеранов отрасли", - говорится в поздравлении председателя правительства, текст которого опубликован во вторник на сайте кабмина.

Мишустин отмечает, что благодаря компетентности, опыту, знаниям и ответственному отношению к делу работников промышленности реализуются масштабные проекты, эффективно работает Единая энергетическая система России.

"Знаю, что вы работаете в круглосуточном режиме, зачастую в сложных погодных условиях. И сегодня многие из вас встречают праздник на рабочих местах. Хочу поблагодарить вас за нелегкий, но очень важный труд, большую любовь к своей профессии", - добавил премьер.

22 декабря в России ежегодно отмечается профессиональный праздник - День энергетика. Дата выбрана в связи с тем, что 22 декабря 1920 г. открылся VIII Всероссийский съезд Советов, принявший план ГОЭЛРО по электрификации РСФСР.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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