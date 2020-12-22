Власти Крыма заявили, что полуостров не готов принимать воду с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, регион намерен обойтись своими силами в решении проблем водообеспечения. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников на графики перейдет Алушта. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца.

"Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины - прим. ТАСС) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства", - сообщил Константинов.

Он считает, что региональные власти при поддержке федеральных властей справится с проблемами водоснабжения. "Никакая вода с Украины нам не нужна. Это для нас крайне опасно. <…> Какой-то химии туда добавят, которая через два-три года дает эффект. <…> У нас есть свой план, он непростой, президент России уделяет внимание решению проблем с водой в Крыму, знает в деталях все проблемы. Так что все будет решено", - отметил спикер парламента республики.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.