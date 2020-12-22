В России планируют выпустить антологию фейков

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подборку с самыми распространенными примерами фейковой информации планируется выпустить в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

"Фейков было великое множество, я надеюсь, что в ближайшее время мы их все соберем и выпустим отдельно на память просто для повышения грамотности тех, кто их видит", - сказал Гореславский.

Он отметил, что в 2020 году центры управления регионами наблюдали несколько искусственных попыток дискредитации работы губернаторов, мэров и руководителей районов. "В некоторых случаях, когда мы видим запредельное значение однотипности, это означает, что кто-то пытается искусственно выстроить коммуникацию. Такие случаи тоже были, и были попытки конкретных, не побоюсь этого слова, наездов на руководителей районов, на мэров и так далее", - объяснил он. По словам гендиректора, АНО "Диалог" уделяет особое внимание борьбе с фейковой и искусственно созданной информацией. В частности, организация использует несколько методик, которые позволяют выявлять однотипные сообщения, а также предупреждает местные власти о подобных историях и вместе с ними проводит проверку.

По его словам, вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках работы Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом поручил отслеживать все фейки, а также опровергать или устранять самые зловредные из них. Гореславский напомнил, как весной 2020 года в России обсуждалось сразу несколько недостоверных историй, связанных с коронавирусом. При этом самым распространенным оказался фейк якобы о распылении с вертолетов специального состава для борьбы с коронавирусом, от которого также можно умереть.

Автономная некоммерческая организация "Диалог" развивает цифровые проекты в сфере общественных связей и коммуникаций, также организация занималась созданием во всех субъектах страны Центров управления регионом.