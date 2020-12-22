В Москве одну из станций метро могут назвать в честь спасателей МЧС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. МЧС России рассчитывает в следующем году получить одноименную станцию метро в Москве, в честь спасателей может быть названа станция метрополитена в Давыдково.

Проект новой станции главе правительства Михаилу Мишустину показали во вторник во время посещения премьером Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

"Хочется надеется, что это будет наша станция - МЧС России; проводили опрос, в основном жители Москвы согласны с этим названием", - сообщили сотрудники МЧС главе правительства.

"Правительство Москвы пошло нам навстречу и, в общем-то, предоставило нам эту станцию метро. Она будет с нашей символикой. Надеемся, что в следующем году нам откроют эту станцию", - сказали спасатели.