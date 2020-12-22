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Пандемия COVID-19

Маковецкий вылечился после коронавируса

Народный артист РФ планирует вернуться на сцену 28 декабря
Сергей Маковецкий Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Сергей Маковецкий
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Сергей Маковецкий сообщил ТАСС во вторник, что вылечился от коронавируса и планирует вернуться на сцену Театра им. Вахтангова 28-29 декабря.

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"У меня отрицательный тест на коронавирус. Если все будет хорошо, буду возвращаться к театральной жизни. Однако 23 и 24 декабря играть, видимо, не буду. Скорее всего, под Новый год, когда будут [постановки] "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня", я постараюсь сыграть обязательно", - сообщил Маковецкий. Показы спектаклей "Евгений Онегин" и "Дядя Ваня", где артист исполняет главные роли, намечены на 28 и 29 декабря соответственно.

Маковецкий рассказал, что первый тест, который оказался положительным, он сдавал 9 декабря. Повторный тест у него взяли 20 декабря, он показал отрицательный результат.

На прошлой неделе директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок сообщил ТАСС, что у актера диагностировали коронавирус и он находится на домашнем лечении. Сам Маковецкий сообщил позднее ТАСС, что у него коронавирус в легкой форме.

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года. Окончил актерский факультет Театрального училища им. Щукина. С 1980 года по настоящее время является актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

Теги
РоссияМаковецкий, Сергей ВасильевичПандемия COVID-19
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