МЧС в 2020 году спасло более 100 тыс. человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек спасено при чрезвычайных ситуациях, пожарах и ДТП в России в 2020 году. Об этом сообщил во вторник глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании с участием председателя правительства Михаила Мишустина.

По словам министра, в 2020 году подразделения МЧС России принимали участие в ликвидации 324 чрезвычайных ситуаций, тушении более 420 тыс. техногенных пожаров, осуществляли выезды более чем на 89 тыс. ДТП, а также 3,5 тыс. происшествий на водных объектах. "При реагировании на эти чрезвычайные ситуации было спасено более 100 тыс. человек", - сказал Зиничев.

По его оценке, природные пожары в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях, разлив нефтепродуктов в Норильске, а также неблагоприятные природные явления в Дальневосточном федеральном округе показали готовность Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению.