Лига безопасного интернета назвала самые популярные фейки года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Самыми популярными фейками в социальных сетях в 2020 году стали сообщения о дезинфекции с вертолетов, чипы Билла Гейтса в вакцине от коронавируса и приписывавшееся Леониду Рошалю сообщение, что чеснок натощак - самое действенное средство от пандемии. Об этом говорится в сообщении Лиги безопасного интернета, поступившем в ТАСС во вторник.

"Один из самых популярных фейков - сообщение о том, что над населенным пунктом Х ночью с вертолетов будет распылено вещество для дезинфекции. Вертолеты ждали в самых разных концах России: в Ставропольском и Краснодарском краях, в Тюменской области и в Карелии, в Москве и Петербурге", - говорится в сообщении. 17 марта официальное опровержение данных сообщений сделал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, но летом, согласно информации Лиги, появился новый вариант фейка - якобы с вертолетов, наоборот, коронавирусом целенаправленно заражают города и села.

После сообщения российских ученых о создании эффективной вакцины от коронавируса в социальных сетях и мессенджерах стало распространяться видео, на котором мужчина демонстрирует некие шприцы с чипами внутри и утверждает, что это якобы вакцина от коронавируса. "Появилась целая теория о том, что Билл Гейтс изобрел коронавирус и собирается вживить чипы по всему миру для контроля над народонаселением", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в чатах мессенджеров распространялось аудио, подписанное как запись выступления главы Национальной медицинской палаты доктора Леонида Рошаля в его институте, в котором сообщается, что "самое надежное средство от коронавируса - это чеснок", который предлагалось есть натощак, проснувшись утром. Фейк продолжал активно распространяться даже после опровержения самим Рошалем.

Пятерку самых популярных фейков замкнули видеоролик, в котором якобы врач с 20-летним опытом работы в Италии рассказывает о собственном опыте излечения от коронавируса за один день путем вдыхания паров водки, и сообщения в мессенджерах и чатах о том, что по квартирам под видом волонтеров ходят злоумышленники, которые раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Люди, надевавшие маски, якобы теряли сознание, после чего их квартиры грабили. "Существовало несколько вариаций данного фейка, в ряде сюжетов по квартирам ходили сотрудники полиции и врачи, в других - представители политических партий", - сообщает Лига.

Среди других популярных фейков - сообщения о том, что коронавирус является частью заговора мировой элиты, что вышки 5G уничтожают иммунитет, что под видом тестов на коронавирус или вакцинирования людей заражают им, что летом в России будет введено военное положение и что коронавирус переносят комары. А после введения обязательного масочного режима в соцсетях и мессенджерах получило распространение недостоверное мнение, будто одноразовые медицинские маски следует носить белым цветом к лицу, только если вы больны и не хотите заражать людей. Если же носить их белой стороной наружу, то это якобы должно защитить от заражения.

Статистика фейков

С марта 2020 года 126 волонтеров Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружили в сети 33 029 недостоверных сообщений, распространенных под видом достоверных. Жалобы на их распространение направлялись в администрацию социальных сетей и мессенджеров, а также в правоохранительные органы. Фейки чаще всего распространялись на платформах WhatsApp, YouTube, Viber, Tik Tok, Telegram, Instagram и в социальной сети "Одноклассники". По данным Лиги, в декабре 2020 года более 82% граждан сталкивались с недостоверными публикациями. При этом 71% из них заявили, что поверили полученной недостоверной информации в соцсетях и на видеохостингах, а 88% не стали сомневаться в информации, которую им переслали близкие и знакомые в мессенджерах.

В 2021 году эксперты Лиги предполагают двукратный рост числа фейков. Это связывается с предстоящими выборами депутатов Госдумы.