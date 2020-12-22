Карелии требуется 40 млрд рублей на капитальный ремонт многоквартирных домов

ТАСС, 22 декабря. Республике Карелия требуется 40 млрд рублей, чтобы привести в порядок все жилые многоквартирные дома по программе капитального ремонта. В этом году властям региона удалось решить многолетнюю проблему с освоением средств на проведение таких ремонтов, увеличив объем финансирования вдвое - до 539 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба главы Республики Карелия.

"В программу капитального ремонта включены 5 219 многоквартирных домов. Чтобы их отремонтировать, потребуется порядка 40 млрд рублей. В этом году удалось решить многолетнюю проблему с освоением средств, собранных на капитальный ремонт жителями Карелии. Ранее Фонд капремонта неоднократно упрекали в том, что организация тратит меньше денег, чем собирает. В 2020 году заключены договоры на выполнение работ на 539 млн рублей, соглашения еще на 70 млн рублей будут подписаны до конца года. Это в два с лишним раза больше, чем тратилось в 2019 году", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, финансирование программы осуществляется только за счет ежемесячных взносов на капитальный ремонт. "При этом годовая собираемость взносов достигает 450 млн рублей. Прогнозируется, что к началу 2021 года свободных средств будет порядка 500 млн рублей. Кроме ремонта, на средства программы можно заменить лифты и перевести дома на природный газ. После перевода многоквартирного дома на природный газ плата снижается не менее чем в пять раз", - говорится в сообщении.

Чтобы повысить стабильность работы программы по капремонту и увеличить темпы по приведению зданий в порядок, власти Карелии приняли решение увеличить взносы населения на капремонт. "Ежегодное увеличение платы предусмотрено программой. Кроме того, федеральные органы неоднократно указывали Карелии на необходимость обеспечить финансовую устойчивость программы капитального ремонта. Поэтому было принято решение об увеличении взноса на 65 копеек за квадратный метр. Если мы введем ограничение роста тарифа на следующий год, нам придется уже через год повышать его в два раза больше, чем мы планировали", - отмечается в сообщении. В текущем году эта сумма составляет 8,90 рублей за квадратный метр.