В Петербурге многодетным семьям выплатят по 3 тыс. рублей на каждого ребенка к Новому году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга до 1 января 2021 года планируют выплатить многодетным семьям города по 3 тыс. рублей на каждого ребенка для приобретения подарков к Новому году. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на заседании городского правительства во вторник.

"Мы подготовили, согласовали со всеми комитетами предложения, сформулировали постановление правительства. С этой целью предусмотрены возможности финансовые для того, чтобы мы в течение оставшегося периода времени до 1 января выплатили всем детям многодетных семей по 3 тыс. рублей. На сегодняшний день это 152 тыс. детей, у нас в городе 47 тыc. с лишним многодетных семей. И мы в течение 1-2 дней готовы профинансировать на имеющиеся счета наших горожан соответствующие финансовые источники", - сказал Ржаненков, отвечая на вопрос губернатора Александра Беглова о ходе выполнения данного им ранее поручения о проработке соответствующей меры поддержки для многодетных семей.

Глава комитета отметил, что для получения этих выплат "никуда ходить не надо, в базе все эти сведения есть".