Песков: вакцинация Байдена не повод для Путина тоже публично делать прививку

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вакцинация избранного президента США Джозефа Байдена от коронавируса не является поводом для российского лидера Владимира Путина тоже публично сделать прививку. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли пример Байдена мотивировать Путина публично пройти такую процедуру.

"Абсолютно [нет]", - сказал представитель Кремля. "Мы самодостаточная страна, у нас абсолютно самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена", - пояснил Песков. Он добавил, что "президент постоянно занимается вопросами вакцинации людей, именно он является таким мотором, который сейчас все ведомства подталкивает максимально к продолжению массовой вакцинации по всем регионам".

Песков отметил, что Путин исчерпывающе объяснил на большой пресс-конференции, почему он пока не привился от коронавируса.

Избранному президенту США Байдену в понедельник в присутствии прессы ввели первую из двух доз вакцины от нового коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech.

Российский лидер 17 декабря на большой пресс-конференции отметил, что обязательно сделает прививку от ковида, как только это станет возможным. Путин пояснил, что прислушивается к рекомендациям специалистов относительно возрастных ограничений на вакцинацию на данном этапе.