Госдума приняла поправки, уточняющие требования к журналистам на митингах

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправки, которые уточняют требования к работе журналистов при освещении публичных мероприятий.

Поправки были разработаны депутатами Дмитрием Вяткиным и Александром Хинштейном ко второму чтению законопроекта о дополнительных требованиях к работе представителей СМИ на массовых акциях. Документ, принятый Госдумой в первом чтении 9 декабря, распространяет на журналистов все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.

Помимо этого, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ.

В поправках поясняется, что запреты для журналистов по аналогии с другими участниками массовых акций распространяются только на представителей СМИ, присутствующих на публичном мероприятии "с целью осуществления своей профессиональной деятельности". Кроме того, уточняется, что вид и описание отличительного знака будут устанавливаться Роскомнадзором по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

Поправки также конкретизируют критерии признания публичным мероприятием так называемых прогулок оппозиции и поочередного участия граждан в одиночном пикетировании. Для этого указанные акции должны быть объединены "единым замыслом и (или) общей организацией".

Госдума также приняла во втором чтении основной законопроект, в который были внесены указанные изменения.