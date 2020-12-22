Песков: Путину доложат о связи дела Сафронова с работой в "Коммерсанте"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Кремль обратил внимание на публикацию о том, что дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в передаче секретной информации западным спецслужбам, не связано с его работой в госкорпорации, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что информацию об этом доложат главе государства.

Ранее во вторник газета "Ведомости" на основе представленных защитой материалов дела опубликовала статью о том, что в тексте постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене нет упоминаний о госкорпорации "Роскосмос" и о периоде, когда Сафронов стал ее сотрудником. Согласно данным газеты, из материалов следует, что обвинения связаны с периодом его работы в "Коммерсанте". Ранее президент в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что дело Сафронова никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью.

Комментируя опубликованные "Ведомостями" данные, представитель Кремля заявил: "Мы, безусловно, обратили внимание на эту публикацию". "Эта информация будет доложена главе государства", - сказал Песков.

При этом он добавил, что не может ответить на вопрос о том, приведет ли этот доклад президенту к каким-то последствиям. "Как я вам уже объяснял, это не влияет, не может влиять на суть поставленных обвинений, - заметил пресс-секретарь главы государства. - Отмечаются другие обстоятельства, но это не относится к сути обвинений, которые вменяются Ивану Сафронову".