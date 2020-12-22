Электронную "карту дальневосточника" планируют ввести на территории Дальнего Востока

ТАСС, 22 декабря. Социальную "карту дальневосточника" в электронном виде планируется ввести на территории ДФО в 2021 году. Об этом во вторник на форуме "ДФО 2020" сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Есть Эстония, которую весь мир считает лидером по цифровым услугам государства для граждан - там можно получить электронный паспорт. Я думаю, мы так далеко пойти пока не готовы, но сделать электронные сервисы для всех граждан Дальнего Востока более доступными - вполне, в частности, через введение электронной карты дальневосточника. Мы считаем, это будет очень интересный шаг", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос о планах региона на 2021 год.

Речь идет о карте, которая может использоваться дальневосточниками для получения широкого перечня социальных мер поддержки и помощи, сервисных и иных услуг. Планируется ее создание на базе карты "Мир".

Пока социальные карты введены в Приморье, на Сахалине и на Камчатке. На Сахалине карта дает право на бесплатное посещение учреждений культуры и спорта, скидки в магазинах и аптеках. Камчатская социальная карта - это банковская карта платежной системы "Мир", по которой местные жители на первом этапе могут купить со скидкой продукты питания. В дальнейшем проект станет многофункциональным: местные жители смогут воспользоваться картой при оплате проезда на общественном транспорте, жилищно-коммунальных услуг, при банковских операциях.

О планах по внедрению единой социальной карты жителя региона также заявляли руководители Якутии.

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