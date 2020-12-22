ТАСС лидирует по цитируемости среди информагентств по итогам ноября

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. ТАСС лидирует среди российских информагентств по цитируемости по итогам ноября. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия".

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС. Агентство сообщало о том, что Россия и Турция подписали протокол о создании совместного центра для контроля за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе, также о подведении итогов выборов в США, о задержании Михаила Меня", - отмечено в сообщении компании.

Рейтинг цитируемости ТАСС - 13 639,54, РИА Новости - 13 210,98, замыкает тройку Интерфакс - 3 091,91.

Индекс цитируемости - это показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая более 59 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.