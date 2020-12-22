В Пензенской области планируют заключить 3,7 тыс. социальных контрактов

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют заключить в 2021 году 3 700 социальных контрактов с людьми, оказавшимися в сложной финансовой и жизненной ситуациях. Об этом сообщил во вторник в ходе совещания в правительстве региона глава Минтруда Пензенской области Алексей Качан.

По словам зампредседателя правительства Пензенской области Олега Ягова, в 2020 году за счет регионального бюджета были заключены социальные контракты с 20 семьями.

"В начале года в муниципалитетах были сформированы рабочие группы [по заключению соцконтрактов], в которые входят главы администраций, представители органов соцподдержки. 3,7 тыс. граждан получат такую поддержку, они внесены в реестр, на них спланированы конкретные мероприятия", - отметил Качан.

На заключение соцконтрактов планируется направить более 277 млн рублей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил адресно работать по заключению соцконтрактов, учитывая интересы людей.

Ранее сообщалось, что с 2021 года российские регионы будут получать средства на заключение социальных контрактов. На эту цель планируется направить более 26 млрд рублей.