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Пандемия COVID-19

Первую дозу вакцины "Эпиваккорона" получили все участники испытаний старше 60 лет

Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено, отметили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Все добровольцы старше 60 лет, участвующие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", получили первый компонент препарата. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "Эпиваккорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 2 194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет на 150 добровольцах и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.

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РоссияПандемия COVID-19
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