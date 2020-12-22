Новогодние утренники в детсадах в Татарстане пройдут без родителей и аниматоров

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Утренники в детсадах в Татарстане из-за риска распространения коронавируса нового типа пройдут без родителей, фотографов и аниматоров. Об этом во вторник журналистам сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

"Что касается утренников в детских садах. Участие родителей, а также посторонних лиц - фотографов, аниматоров - не допускается. Конечно, это вызывает недовольство родителей, но я прошу понять, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции мы пока этого разрешить не можем. Также не допускается объединение и совмещение детей из разных групп на утреннике", - сказала она.

По словам Патяшиной, на сегодняшний день в регионе зарегистрировали 12 тыс. 378 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 104 случая.

"Мы оцениваем ситуацию по новой коронавирусной инфекции [как] стабильную, но напряженную, поскольку мы находимся в периоде сезонного подъема острых респираторных вирусных инфекций. И если темп недельного прироста новых случаев заболеваемости в ноябре и октябре месяце был равен 0,7%, то в декабре темп прироста новых случаев соответствует цифре 0,8%. Поэтому сейчас расслабляться недопустимо, и нужно, безусловно, соблюдать все меры предосторожности. Стабильная эпидемиологическая ситуация позволяет нам провести новогодние праздничные мероприятия, но с соблюдением некоторых ограничений", - сказала она.

Говоря о детских новогодних праздниках, Патяшина отметила необходимость строгого соблюдения требования по количеству участников, исходя из площади не менее 4 кв. метров на одного человека, включая персонал.

"Исключить хороводы, взявшись за руки, если это не дети одного коллектива, обеспечить наличие и работу бактерицидных облучателей в помещении, активно проветривать помещение. Ребенка может сопровождать один взрослый не старше 65 лет. Взрослые и дети старше семи лет обязательно должны использовать средства защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию. В местах проведения праздников - обязательно входная термометрия, наличие антисептиков и создание условий для мытья рук", - сказала она.