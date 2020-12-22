Госдума приняла закон об электронном сертификате для инвалидов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о внедрении электронного сертификата, предназначенного для покупки инвалидами технических средств реабилитации (ТСР), лекарств и продуктов.

Документ предусматривает использование электронного социального сертификата для обеспечения инвалидов и лиц, пострадавших на производстве, TCP, а также для обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

"Законопроектом устанавливается круг лиц, которые вправе использовать электронный сертификат, а также виды товаров, работ и услуг, предоставление которых гражданам Российской Федерации таким способом возможно с его использованием", - говорится в пояснительной записке.

Ранее замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко отмечал, что на первом этапе предлагается использовать этот инструмент для обеспечения граждан с инвалидностью серийными ТСР, а в дальнейшем и изделиями индивидуального изготовления, то есть граждане смогут использовать электронный сертификат для приобретения сделанных на заказ протезов и других средств реабилитации. По его данным, ежегодно порядка 300 тыс. граждан с инвалидностью приобретают ТСР самостоятельно. Принятие закона повлечет увеличение их количества, считают в министерстве.