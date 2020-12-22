Главный нарколог Минздрава призвал не похмеляться 1 января

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рекомендует россиянам не похмеляться на следующий день после употребления алкоголя, так как это может вызвать расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы и привести к остановке сердца, инфарктам и инсультам.

"Наступит следующий день, 1 января, и многие люди, не прислушавшись к моим советам и вообще советам докторов, которые <...> об этих общих правилах говорят, начнут похмеляться. Так вот запомните, я обращаю на это особое внимание, на следующий день это не похмелье, это остатки интоксикации, и наслаивать новый алкоголь на непереработанный старый очень опасно. Это вызывает ассоциированные с алкоголем различные расстройства и прежде всего сердечно-сосудистой системы. Здесь есть опасность остановки работы и деятельности сердца, здесь могут быть различные <...> состояния сосудов, которые приводят к инфарктам и инсультам", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной безопасности россиян в новогодние праздники в условиях пандемии.

Брюн подчеркнул, что алкоголь не лечит депрессию, не сжимает жиры, а только добавляет калории. "Алкоголь не улучшает состояние здоровья, на следующий день нужно спать, долго спать, лежать, медленно передвигаться, щадить себя. Вот это спокойно позволит преодолеть неприятности после бессонной ночи", - пояснил он.

Брюн также отметил, что отсутствие двигательной активности при потреблении алкогольных напитков усиливает опьянение, поэтому во время новогоднего застолья следует больше двигаться или танцевать.

"Бокал шампанского на Новый год, в 12 часов, это ритуал, но не повод для пьянки, мы это должны совершенно четко помнить. Не сидите долго за столом, обездвиженность усиливает опьянение. Нужно помнить, что ночью многие биохимические процессы замедляются почти до нуля, поэтому переработка алкогольной продукции, а это прежде всего токсический продукт, будет задерживаться. Больше двигаться, бегать, танцевать, <...> тогда алкоголь будет быстрее перерабатываться", - сказал он.

Брюн также призвал стараться не употреблять алкоголь, а тем более не напиваться, при детях. "Как правило за новогодним столом бывают дети. <...> Не [стоит] злоупотреблять при детях, риски, что они будут злоупотреблять алкоголь резко возрастут", - сказал эксперт.