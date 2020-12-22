В "Коммерсанте" сообщили, что решение о закрытии "Огонька" не принималось

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Решение о закрытии журнала "Огонек" не принималось, он продолжит пока выходить онлайн. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин.

"Никаких решений по поводу закрытия не принимали, пока номера продолжат выходить в онлайне", - сказал он, отметив, что такой план сохраняется и на следующий год.

Ранее на сайте "Коммерсанта" появилось сообщение от редакции журнала, что в понедельник вышел последний бумажный номер, на следующей неделе выйдет еще один в онлайне, а дальнейшая судьба издания неизвестна. Кроме того, как утверждала редакция, сотрудников "Огонька" известили об увольнении в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры издательского дома.

Желонкин подтвердил ТАСС, что, действительно, некоторым сотрудникам были сделаны предложения об увольнении в рамках сокращения и оптимизации.

Впервые журнал вышел в тираж 9 декабря (21 декабря по новому стилю) 1899 года. Он выходил в годы революции, не прекращался его выпуск и в Великую Отечественную войну. Перерыв был с 1918 по 1923 год, затем выпуск журнала возобновился, а редакцию возглавил советский журналист Михаил Кольцов. В 1938 году он был репрессирован, и журнал ненадолго возглавил один из авторов "Двенадцати стульев" Евгений Петров. Затем издание по очереди возглавляли советские поэты Алексей Сурков и Анатолий Софронов. При Софронове популярным стало литературное приложение к "Огоньку" - "Библиотека", которое выходило с 1925 по 1991 год. В этих брошюрах и в самом журнале печатались такие писатели, как Михаил Зощенко, Александр Твардовский, Илья Ильф и Евгений Петров, Алексей Толстой, Владимир Маяковский, Исаак Бабель.

В 1986 году, когда главным редактором стал Виталий Коротич, "Огонек" превратился в одно из самых читаемых изданий эпохи перестройки - его тираж превышал 3 млн экземпляров. В начале 2009 года журнал перестал выходить из-за финансовых трудностей. Возрождение "Огонька" началось с приобретением прав на журнал издательским домом "Коммерсантъ".