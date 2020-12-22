Эксперт: употребление алкоголя со сладостями задерживает его выведение из организма

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил, что во время употребления алкогольных напитков не стоит налегать на сладкое, так как в дальнейшем оно задерживает выведение алкоголя из организма. Кроме того, следует воздержаться от газированных напитков, поскольку они увеличивают всасывание алкоголя и усугубляют опьянение.

"Прежде всего нельзя совмещать алкоголь с некоторыми продуктами питания, прежде всего со сладкими продуктами. Нельзя заедать алкоголь конфетами. Потому что сахар и алкоголь конкурируют в переработке, в метаболизме организма, и продукты полураспада алкоголя только задерживаются", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной безопасности россиян в новогодние праздники в условиях пандемии.

Кроме того нарколог посоветовал воздержаться от злоупотребления газированными напитками при употреблении алкоголя. "Нельзя совмещать алкоголь с газированными напитками, потому что наличие углекислого газа, вот этих волшебных пузырьков, только увеличивает всасываемость и может быть эффект катастрофический с нарастанием алкогольного опьянения", - пояснил Брюн.

Он также отметил, что некоторые люди для уменьшения эффекта опьянения прибегают к народным методам, когда до употребления алкоголя следует съесть сливочное масло или картофель. Однако такие способы могут быть опасными, предупредил Брюн. "Нужно помнить, что вы не будете в этот момент пьянеть, вам захочется все-таки испытать это ощущение опьянения, вы будете добавлять алкоголя, и потом этот алкоголь весь одновременно всосется, пробьет эту защиту, и тоже с негативными последствиями", - пояснил он.