ГД во II чтении приняла законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении базовый законопроект о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет включительно.

Документ носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Законопроект призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения", "молодой специалист" и другие.

Он также определяет единые возрастные критерии: к молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас - до 30 лет). Во втором чтении принята поправка, уточняющая, что речь идет о гражданах до 35 лет включительно. Таким образом, численность молодежи в РФ должна увеличиться более чем на 12 млн человек и превысить 41 млн, благодаря чему больше россиян смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством, отмечают разработчики инициативы.

Основные направления реализации молодежной политики будут включать в себя "воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций", поддержку молодых семей, инвалидов и молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг. Отдельное внимание будет уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве, поддержке талантливых молодых людей, в том числе ученых, образованию молодежи и организации досуга, отдыха, оздоровления и занятий спортом.

Работу над документом начали в 2019 году члены рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Молодежная политика" при активном участии членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. В течение первого полугодия 2020 года законопроект дорабатывался с учетом предложений, поступивших от регионов России, детских и молодежных общественных объединений и движений. В июле законопроект внесли в Госдуму, его авторами выступили члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Александр Варфоломеев, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Антон Шипулин, Дмитрий Вяткин и Борис Пайкин.