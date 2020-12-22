Эксперт заявил, что употребление алкоголя и сигарет повышает риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Риск заражения коронавирусной инфекцией и ухудшения ее течения повышается при употреблении алкоголя и никотиносодержащей продукции. Об этом во вторник сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн

"Совершенно определенно, потребление алкоголя, наркотиков, потребление никотиносодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной безопасности россиян в новогодние праздники в условиях пандемии.

Брюн подчеркнул, что люди, страдающие алкоголизмом, переносят коронавирусную инфекцию более тяжело.