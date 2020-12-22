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Нарколог посоветовал россиянам отдавать предпочтение сухому белому вину, а не шампанскому

Этот напиток наносит меньше всего вреда организму, отметил Евгений Брюн
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн считает, что белое сухое вино наносит меньше всего вреда организму.

"Меньше всего вреда вы получите, если будете употреблять белое сухое вино. Оно мягкое, оно чистое, менее тяжелое, так скажем", - сказал он во вторник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной безопасности россиян в новогодние праздники в условиях пандемии.

По словам Брюна, шампанское же является не самым безопасным напитком, поэтому лучше его пить немного. "После шампанского лучше не переходить на водку, коньяк или виски, лучше остаться в пределах сухого белого вина, которое сродни шампанскому", - добавил он.

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