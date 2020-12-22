Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более тысячи человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции среди жителей Санкт-Петербурга прошли более тысячи человек, среди которых медработники и педагоги. Осложнений у прошедших вакцинацию нет, сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"Вакцинацию проходят медработники, сотрудники образовательных учреждений, начинается вакцинация сотрудников МВД и соцработников. На 21.12.2020 привито 1 035 человек. Осложнений и выраженных реакций на вакцину не выявлено", - говорится в сообщении.

По данным совета, в Санкт-Петербурге работает 27 пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Они расположены в районных поликлиниках на базе процедурных кабинетов. Вакцина туда уже поставлена с "Фармбазы Санкт-Петербурга".

Ранее в город поступили более 7,5 тыс. доз вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона". До конца года планируется открыть 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что также до конца года ожидается поставка еще 100 тыс. доз, в январе ожидаются более крупные поставки - до полумиллиона доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 208 325 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел после заражения 120 901 человек, умерли 6 999. За последние сутки в городе выявили 3 760 случая заражения.