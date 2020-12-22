Минтруд с регионами разрабатывает дорожные карты по социальным услугам пожилым на дому

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты совместно с регионами РФ разрабатывает дорожные карты индивидуальные для субъекта по развитию стационарозамещающих технологий. Данные технологии позволяют предоставлять социальные услуги на дому для лиц старшего возраста, сообщила замминистра Ольга Баталина.

"У нас сейчас в каждом субъекте Российской Федерации совместно с Минтрудом России разрабатываются дорожные карты, индивидуальные для субъекта по развитию стационарозамещающих технологий. И в этой дорожной карте у нас собраны все стационарозамещающие технологии, которые развивает субъект. Более того, процесс согласования разработки этих дорожных карт у нас идет очень и очень тщательно", - сказала она на круглом столе в Совете Федерации во вторник.

По ее словам, особенность заключается в том, что дорожная карта разрабатывается каждым конкретным регионом, исходя из его особенностей, из наличия очередности в стационарные организации, из состояния этих стационарных организаций, из развитости практик и других факторов.

"Но в каждой такой дорожной карте мы настаиваем на том, чтобы технология была, это важно. Поэтому это первый инструмент, который позволит нам стимулировать те субъекты, которые еще в эту технологию не вошли, к ее развитию", - отметила Баталина. Замминистра также добавила, что по линии Минтруда она готова создать методические рекомендации для регионов РФ по этой теме.