Роспотребнадзор утвердил новые санитарные правила для детских лагерей до 2027 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей, которые будут действовать до 2027 года. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила вступят в силу 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года. Они направлены на охрану здоровья детей, и в частности предотвращение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний. Согласно постановлению:

игрушки в детских садах следует ежедневно мыть в конце дня, а кукольную одежду стирать по мере загрязнения и проглаживать;

здания, где проживают дети, должны находиться от школ и детских садов на расстоянии не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки - 800 метров, а в сельской местности - до 1 километра. Если же расстояние превышает эти показатели, то должен быть организован транспорт;

дети при нахождении в школах более 4 часов должны получать горячее питание;

в образовательных организациях запрещается применение обогревателей с инфракрасным излучением;

при возникновении групповых инфекционных заболеваний образовательная организация в течение двух часов должна проинформировать территориальные органы исполнительной власти об этом и приступить к профилактическим мероприятиям;

работники этих организаций должны регулярно проходить медицинские осмотры, иметь медкнижку и проходить вакцинацию в соответствие с национальным календарем прививок.

В постановлении также говорится, что расписание в школах должно составляться с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов. Уроки не должны превышать 45 минут, а перемены - длиться не менее 10 минут. Облегченный учебный день должен быть либо в среду, либо в четверг, чтобы предупредить переутомление детей. Время ожидания экзамена в классах не должно превышать 30 минут, а если он длится более 4 часов, обучающихся должны обеспечить питанием.