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Жителей Москвы призвали не приглашать аниматоров для детей на Новый год

Также главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина порекомендовала воздержаться от встречи Нового Года большой компанией

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Родителям в Москве не рекомендуется приглашать домой для детей Деда Мороза и Снегурочку из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина в рамках пресс-конференции "Безопасный Новый Год в условиях пандемии".

"С учетом того, что этот год был сложный и не такой, как всегда, я думаю, что нужно его встретить в особых условиях с учетом пандемии. <…> Прекрасно знаем, что на Новый Год хочется пригласить к детям Деда Мороза и Снегурочку. Сейчас везде есть объявления, что к вам придет Дед Мороз с антителами к коронавирусной инфекции. Но нужно помнить, что перед тем, как прийти к вам, он пройдет по многим квартирам и пообщается со многими, так что вирус может остаться на его одежде, таким образом, он может донести вирусную инфекцию до вас и ваших родственников", - сказала Сметанина.

Она добавила, что необходимо воздержаться от встречи Нового Года большой компанией и отпраздновать в ограниченном кругу.

"Хотелось бы сказать, что необходимо помнить о правилах профилактики коронавируса. Прежде всего, соблюдать правила личной гигиены, лучше всего гулять в местах, где мало людей, например, в лесу или на даче. Если вы кашляете и чихаете, то стоит прикрываться не ладонью, а локтем", - добавила эксперт.

Сметанина напомнила, что, как и при любом инфекционном заболевании, важно помнить о постоянном проветривании помещения. При появлении симптомов ОРВИ стоит сразу же обратиться к врачу и не выходить на улицу, так как есть риск заразить других людей.

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