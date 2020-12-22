Тест Милорада Додика подтвердил наличие коронавируса

БЕЛГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик инфицирован коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщил телеканал РТРС со ссылкой на медиков из Университетского клинического центра Республики Сербской (энтитет БиГ).

По его данным, третий тест Додика на коронавирус оказался положительным, тем самым подтвердив наличие инфекции. У председателя Президиума Боснии и Герцеговины наблюдается затрудненное дыхание и боли в области живота. При этом врачи из Университетского клинического центра Республики Сербской подчеркнули, что состояние Додика стабильное, он чувствует себя хорошо и получает адекватную терапию. В настоящее время политик находится под пристальным наблюдением врачей.

В ночь на понедельник Милорад Додик был госпитализирован в Университетский клинический центр Республики Сербской с двусторонней пневмонией. Ранее, 19 декабря, председатель Президиума Боснии и Герцеговины ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

14 и 15 декабря Милорад Додик проводил переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, находившимся в Боснии и Герцеговине с визитом.