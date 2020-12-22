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Пандемия COVID-19

Тест Милорада Додика подтвердил наличие коронавируса

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины был отправлен в Университетский клинический центр
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик EPA-EFE/SZILARD KOSZTICSAK
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Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик
© EPA-EFE/SZILARD KOSZTICSAK

БЕЛГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик инфицирован коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщил телеканал РТРС со ссылкой на медиков из Университетского клинического центра Республики Сербской (энтитет БиГ).

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По его данным, третий тест Додика на коронавирус оказался положительным, тем самым подтвердив наличие инфекции. У председателя Президиума Боснии и Герцеговины наблюдается затрудненное дыхание и боли в области живота. При этом врачи из Университетского клинического центра Республики Сербской подчеркнули, что состояние Додика стабильное, он чувствует себя хорошо и получает адекватную терапию. В настоящее время политик находится под пристальным наблюдением врачей.

В ночь на понедельник Милорад Додик был госпитализирован в Университетский клинический центр Республики Сербской с двусторонней пневмонией. Ранее, 19 декабря, председатель Президиума Боснии и Герцеговины ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

14 и 15 декабря Милорад Додик проводил переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, находившимся в Боснии и Герцеговине с визитом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБосния и ГерцеговинаПандемия COVID-19
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