Во Франции усилят охрану вакцины при транспортировке, чтобы избежать саботажа

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Французские власти всерьез опасаются чрезвычайных ситуаций в процессе перевозки вакцины от коронавируса по территории страны, в связи с чем планируют принять жесткие меры для обеспечения безопасности транспорта. Об этом сообщает во вторник телеканал BFM со ссылкой на межведомственную инструкцию, разосланную региональным властям.

Пока единственная разрешенная к применению в ЕС вакцина компаний BioNTech и Pfizer будет импортироваться во Францию с завода в Бельгии. Согласно документу, грузовики будут развозить ее по 100 складам на территории страны в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, которые будут передвигаться на автомобилях без опознавательной раскраски. Их маршрут будет утверждаться в самый последний момент и держаться в строгом секрете. Кроме того, за транспортом могут наблюдать при помощи беспилотных летательных аппаратов.

"Безусловно, первые партии вакцины будут под прицелом криминальных элементов. Не исключаются попытки кражи или намеренной порчи груза", - поясняет телеканал. Также не исключаются и киберугрозы, которые могут затронуть прежде всего склады, куда направляются конвои.

Водителям грузовиков будет разрешено останавливаться на оборудованных стоянках автострад лишь на несколько минут, в основном чтобы проверить температуру контейнеров. Согласно рекомендации компаний-производителей, данная вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней).

Вакцинация во Франции должна стартовать 27 декабря, о чем заявил министр здравоохранение страны Оливье Веран. В рамках первого этапа вакцинации власти планируют привить от COVID-19 1 млн человек, весной процедура станет доступна более широкой группе населения, к лету вакцинация должна охватить 15 млн человек.

В понедельник генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток предупредил о потенциальном всплеске преступности с появлением первых вакцин от коронавируса. Он подчеркнул, что "в 2021 году вакцины станут жидким золотом", и пояснил, что преступные организации уже планируют "кражи, вторжения на склады и нападения во время транспортировки вакцин".