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Госдума одобрила в первом чтении ужесточение наказания за хулиганство с применением оружия

Автор законопроекта также предлагает дополнить статью о хулиганстве положением о том, что применение оружия признается таким же отягчающим фактором, как хулиганство, совершенное группой лиц

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий закрепление насилия или угрозы его применения в качестве признака уголовно наказуемого хулиганства и ужесточение ответственности за хулиганство с применением оружия.

Автором инициативы выступил депутат-единоросс Дмитрий Вяткин.

Действующая редакция Уголовного кодекса не позволяет привлекать к ответственности лиц, совершивших подобное преступление с применением насилия, но без использования оружия. В статье УК "Хулиганство" предлагается уточнить, что данное деяние может совершаться с "применением насилия к гражданам либо угрозой его применения", а не только с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как закреплено сейчас.

Кроме того, автор предлагает дополнить статью о хулиганстве положением о том, что применение оружия или иных предметов в качестве оружия признается таким же отягчающим фактором, как хулиганство, совершенное группой лиц или организованной группой. Таким образом, за это будет грозить лишение свободы на срок до семи лет, как и в случае с групповым хулиганством.

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