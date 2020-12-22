Забайкалье получило от правительства России 25 машин пожарной техники

ЧИТА, 22 декабря. /ТАСС/. Забайкальский край получил 25 новых машин пожарной техники в качестве федеральной помощи в борьбе с природными пожарами, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

Забайкальский край ежегодно страдает от природных пожаров. В апреле 2019 года от них сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки и социальные объекты в 17 населенных пунктах. Ущерб составил 1 млрд рублей. В мае президент РФ Владимир Путин поручил повысить защищенность региона пожарными подразделениями, которых не хватает на 42% территории. В сентябре правительство РФ дополнительно выделило Забайкальскому краю 200 млн рублей на развитие системы пожарной безопасности.

"Для нас это очень знаковое событие, о Забайкалье заботится лично президент Владимир Путин, который дал поручение усилить пожарное прикрытие территории края. Уже сегодня у нас воздвигается три пожарные части, всего запланировано построить 40 подобных объектов в ближайшие годы. Поступает новейшая техника, обеспечиваем личный состав имуществом, делаем серьезные шаги в борьбе Забайкалья с нашей постоянной бедой", - приводятся в сообщении слова вице-премьера правительства региона Андрея Гурулева.

Среди техники, которая передана подразделениям краевого управления МЧС и "Забайкалпожспаса", есть новые автоцистерны на базе автомобиля "Урал", УАЗ "Патриот", легковые автомобили Hyundai, автомобиль первой помощи на шасси ГАЗели NEXT, пожарные автолестницы.