Минобрнауки не фиксирует массовых вспышек коронавируса среди студентов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Массовых вспышек заражения коронавирусом среди студентов российских вузов не фиксируется, заявил во вторник замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на организованном комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре круглом столе, который посвящен мерам поддержки студентов вузов.

"В общежитиях у нас под обсерваторы для заболевших и самоизоляции было выделено почти 28 тыс. мест, из них у нас сегодня свободны почти 94%. То есть это значит, что количество заболевших измеряется все-таки единицами", - заявил Афанасьев.

Он отметил, что случаи летальных исходов, которые связаны с коронавирусной инфекцией, среди преподавателей и сотрудников российских вузов единичны. "К сожалению, не удалось избежать печальных исходов, но случаи потери преподавателей, сотрудников все-таки единичны, и это [стало возможно] благодаря своевременно принятым мерам", - сообщил Афанасьев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 77,4 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 906 503 случая заражения, выздоровели 2 319 520 человек, умерли 51 912. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.