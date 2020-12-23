Пятый канал - лидер по времени просмотра в 2020 году

Телезрители ключевой для Пятого канала аудитории "Все 25–59" установили очередной рекорд по среднесуточной длительности просмотра в октябре - 105 минут в сутки. Результат по данному показателю в этом сезоне обновлялся практически каждый месяц. Интерес зрителей к контенту телеканала растет, а это значит, что эфирные предложения соответствуют запросам и пожеланиям телевизионной аудитории. Новые сезоны детективных сериалов Попадание в тренд и культурный код аудитории позволяет Пятому четыре года подряд сохранять лидирующую позицию по среднесуточному просмотру среди всех федеральных каналов в аудитории "Все 25–59", на 29 минут опережая телеканал, завершающий топ-10. По данным Mediascope на декабрь 2020 года, жители России смотрят Пятый 97 минут в сутки, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 91 минуту. Рейтинговым для канала и востребованным у зрителя стал детективный сериал "Великолепная Пятерка" (16+). Впервые история о работе оперативников Петровского РОВД вышла на экраны весной 2019 года и покорила как женскую, так и мужскую аудиторию. В 2020 году поклонники детективного жанра с не меньшим интересом наблюдали за расследованиями и перипетиями в личной жизни полицейских во втором сезоне. В феврале в аудитории "Все 25–59" доля "Великолепной Пятерки" была на 45% выше среднесуточных показателей канала. Третий сезон стартовал 16 ноября - доля аудитории "Женщины 35–50" в таймслоте вечернего прайма за первые две недели составила 11,4%, что обеспечило сериалу первое место. В целевой аудитории "Все 25–59" его доля превышает на 37% среднесуточные показатели телеканала.

Новый телевизионный сезон 2020-2021 гг. по традиции начался с премьер. Зрители снова встретились с любимыми героями группы "Свои" (16+). Два сезона подряд детективный сериал демонстрировал великолепные результаты, показ премьерных эпизодов о работе и расследованиях "Своих" этой осенью не стал исключением. В октябре сериал обеспечил Пятому долю в 12,4% в аудитории "Женщины 25–59" в таймслоте 23:10–00:00 - это первое место по стране среди всех федеральных вещателей. На 1 декабря Пятый канал - абсолютный лидер по будням с понедельника по четверг в таймслоте 23:10–00:00 в женской аудитории "25–59" с долей 11,2%. В таймслоте 19:00–29:00 этот показатель составляет 9% и обеспечивает каналу второе место среди игроков федерального эфира. Фаворитами у зрителей остаются сериалы "Великолепная Пятерка", "След" (16+) и "Свои".

Новости и "Светская хроника" Высокие позиции сохранили и информационные выпуски ежедневных новостей. Доля телезрителей пятичасового выпуска программы "Известия" в аудитории "Все 18+" обеспечила Пятому абсолютное лидерство среди всех федеральных каналов с долей 8,6%. Подводить итоги дня по будням в полночь предпочитает 9% телезрителей старше 18 лет. Еженедельный выпуск "Известия. Главное" продемонстрировал результат 7,8% - это второе место национального эфира в аудитории "Все 18+". Программы собственного производства "Моя правда" (16+) и "О них говорят" (16+) также показали хорошие результаты. Документальный цикл о жизни звезд занимал второе место в воскресном утреннем эфире в аудитории "Женщины 18+". В этой же аудитории программа "О них говорят" обеспечила каналу третье место эфира выходного дня. В текущем сезоне канал занимает почетное первое место с долей 7,7% в аудитории "Женщины 25–59" в таймслоте 05:00–10:00 по выходным. В аудитории "Все 25–59" эти показатели составляют 7,3% - это второе место федерального вещания. Один из фаворитов Пятого - информационно-развлекательная программа "Светская хроника" (16+) - по-прежнему остается авторитетным источником новостей о жизни звезд шоу-бизнеса. 11% женской аудитории старше 18 лет предпочитают премьерные выпуски программы по пятницам, тем самым обеспечивая каналу третье место в вечернем прайм-тайме. Повторные выпуски "Светской хроники" субботним утром по итогам года занимают второе место по телесмотрению в своем таймслоте. Показатели Пятого в аудитории "Все 4+" в декабре уходящего года достигли своего максимального значения - 7,1%. По предварительным данным доля по итогам года составляет 6,4%, обеспечивая телеканалу четвертую позицию в топ-5 федеральных каналов.

Сериалы следующего года Пятый канал и в 2021 году продолжит радовать телезрителей новыми эпизодами из жизни лучших сыщиков страны. В феврале завершаются съемки второго сезона сериала "Условный мент" (16+). Это история о бывшем полицейском Дмитрии Рыжове и участковом Арине Гордеевой (в исполнении актеров Дениса Рожкова и Анастасии Тюниной). Создатели сериала обещают 50 новых эпизодов. Также поклонники детективного жанра познакомятся с сериалами "Ментозавры" (16+) и "Крепкие орешки" (16+). "Ментозавры" - сериал о работе "особого" отдела, где служат проштрафившиеся и неугодные руководству управления сотрудники полиции. Являясь причиной головной боли управления из-за плохой статистики раскрываемости, 101-й отдел Коломенского района постоянно находится под угрозой расформирования, а личный состав - на грани увольнения.

Описание Кадр из телесериала "Крепкие орешки" Пятого канала. © Пресс-служба Пятого канала