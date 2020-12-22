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Пандемия COVID-19
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Британия с 1 января войдет в список стран, поездки в которые ЕС запрещает из-за пандемии

© EPA-EFE/HAYOUNG JEON

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Великобритания с 1 января, когда закончится переходный период после выхода королевства из состава Евросоюза, войдет в список третьих стран, с которыми ЕС закрыл границы в мерах борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном во вторник в Брюсселе.

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"До конца декабря относительно Великобритании по-прежнему действуют правила свободного передвижения. Это означает, что государства - члены ЕС в принципе не должны отказывать во въезде лицам из Соединенного Королевства. После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения [впоследствии]", - отмечается в заявлении.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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