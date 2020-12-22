В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 15 января

ПЕНЗА, 22 декабря. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в марте в Пензенской области в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 января 2021 года. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

"Режим повышенной готовности без изменений продлен в Пензенской области до 15 января 2021 года", - отметила Черемушкина.

В регионе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа общепита ограничена с 23:00 до 06:00. Продолжает действовать режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше.

В Пензенской области, по данным на 22 декабря, подтверждено 24 253 случая заражения коронавирусной инфекцией, 19 860 человек выздоровели, 296 пациентов умерли.