МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, но и послаблений действующих тоже пока не будет. Об этом заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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"Система здравоохранения справляется с этой огромной нагрузкой, все звенья работают стабильно. Поэтому никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем, но в то же время считаю, что никакие послабления в этой ситуации невозможны", - сказал он.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве выросла за последнюю неделю на 5%.

"Ситуация в Москве с коронавирусом остается очень сложной, напряженной. Неделю назад у нас было снижение заболеваемости на 12%, а последняя неделя показала плюс 5%. Ежедневно продолжается рост госпитализаций", - сказал Собянин.

Он добавил, что в настоящее время задействовано 18 тыс. единиц коечного фонда. Из низ 30% свободны. "Система здравоохранения справляется с нагрузкой", - сказал Собянин.

Ход вакцинации

В Москве привились от коронавируса уже 25 тыс. человек, всего на вакцинацию к настоящему моменту записалось 40 тыс.

"Мы развернули достаточно широкую сеть по вакцинации [от коронавируса]. С понедельника в систему по вакцинации дополнительно внесены такие отрасли, как промышленность, энергетика, транспорт. В настоящее время на вакцинацию записались 40 тыс. [человек], 25 тыс. уже привились", - сказал Собянин.

По его словам, все идет стабильно, никаких проблем и очередей нет. В Москве сейчас работают 70 прививочных пунктов, в резерве стоит еще столько же.

"Будем мониторить ситуацию и смотреть, как она будет развиваться. Еще раз повторю, что она остается сложной", - добавил мэр.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Записаться на нее можно на портале mos.ru. Прививочные кабинеты работают с 08:00 до 20:00 ежедневно.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 750 934 случая заражения, из них 7 237 за последние сутки. Выздоровели 577 544 человека, умерли 10 540.